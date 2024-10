Reggina-Catanzaro, gara sentitissima. File ai botteghini

Il Granillo ha la certezza per tutto il corso della stagione di avere sempre 5001 abbonati, ma nel corso di queste prime giornate di campionato, almeno altri quattromila circa hanno puntualmente acquistato il tagliando della gara. Per la sfida di sabato sera contro il Catanzaro, il numero è destinato ad andare molto oltre ed i primi segnali sono arrivati nel pomeriggio con l’assalto ai vari punti prevendita.

Stessa cosa è successa a Catanzaro, con 1122 posti messi a disposizione nel settore ospiti e tanta gente in fila per acquistare il tagliando, ricordando che per assistere all’incontro è necessario avere la Fidelity Card. Le previsioni portano a pensare che tutti i settori dello stadio saranno completamente gremiti, sia quelli dei tifosi amaranto, come quello dei catanzaresi.

