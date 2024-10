Reggina-Catanzaro, il Granillo qualche ora prima dell’inizio del match

Il manto erboso sembra in perfette condizioni (Foto). Iniziano ad arrivare i primi tifosi

Ancora un’ora e trenta minuti circa e poi sarà Reggina-Catanzaro. C’è grande attesa per il derby di Calabria tra due formazioni appaiate al terzo posto della classifica e con le stesse ambizioni, quelle di conquistare il gradino più alto della graduatoria a fine campionato.

In attesa delle formazioni ufficiali, secondo le indicazioni fornite dalla società, tanta gente è già in fila ai tornelli con abbondante anticipo, per evitare lunghe code e quindi rendere maggiormente fruibile l’accesso, diversi i tifosi che hanno già guadagnato soprattutto il settore di Curva Sud. Intanto il colpo d’occhio del manto erboso è davvero interessante, rispetto a quanto visto due settimane addietro con il Catania.