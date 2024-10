Reggina-Catanzaro, come vedere la partita

Le indicazioni per coloro che non avranno la possibilità di assistere al match dal vivo

Quando si ha un blasone e si costruisce una squadra forte come la Reggina, spesso si è al centro dell’attenzione. Se poi ci si deve confrontare con altre compagini che lottano per lo stesso obiettivo, allora l’interesse aumenta. E così dopo i big match esterni sui campi di Bari e Terni e quello al Granillo di due settimane addietro vinto con il Catania, la Reggina, sempre davanti al proprio pubblico, affronterà un’altra corazzata come il Catanzaro.

Incontro che storicamente ha sempre portato tanti tifosi allo stadio e per questa sera c’è l’alta possibilità di abbattere il record di spettatori dell’era Gallo, che ha visto poco più di 15.000 presenze nel play off con il Monopoli. Per chi non avrà l’opportunità di godersi lo spettacolo dal vivo, sarà solo Eleven Sports in pay a trasmettere l’incontro e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile (al costo di euro 4,99) o annuale (al costo di euro 49,99), quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

