Global South Innovation, Tajani: “Porto di Gioia Tauro un’eccellenza”

“Iniziative come queste rafforzano l’immagine di un territorio vitale, orgogliosamente al centro del Mediterraneo, anche grazie a formati come la Commissione Inter-mediterranea guidata dal Presidente Occhiuto. L’obiettivo del Governo è investire su queste energie per fare del Sud Italia una piattaforma di innovazione protesa verso l’Africa, priorità strategica del Governo, anche con iniziative come il Piano Mattei e l’Oriente.”

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, nel suo messaggio di apertura del Global South Innovation 2025, forum internazionale promosso da Entopan in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Impatta, Deloitte, Tech4You, Gruppo Ferraro, eFM, Ebrains-Italy.

Infrastrutture e interconnessioni strategiche: il ruolo dell’Italia

“Penso – ha aggiunto Tajani – alle interconnessioni energetiche verso l’Algeria e la Tunisia o alle opportunità che verranno dal Corridoio economico-logistico della Via del Cotone, Imec, al quale stiamo lavorando con l’India. Una infrastruttura strategica che potrà contare anche su un’eccellenza calabrese come il porto di Gioia Tauro, dove l’anno scorso ho accompagnato i ministri del Commercio e del G7.”

“Penso anche al cavo digitale che connetterà l’Italia all’India e che contribuirà a fare del nostro Paese il polo digitale del Mediterraneo. Per cogliere tutte queste opportunità, il Governo ha fortemente voluto istituire la Zona economica speciale Unica, che ha già portato alla nascita di tante nuove imprese, posti di lavoro e infrastrutture”.

Il gioco di squadra per l’innovazione: istituzioni, imprese e territorio

“Ringrazio quindi gli organizzatori di questo appuntamento – ha concluso Tajani – per il grande lavoro di raccordo fra tutte le forze vive di un territorio bellissimo. E questo è il gioco di squadra fra istituzioni, imprese e società civile che non mi stanco di promuovere, tutti insieme per l’innovazione e la crescita. Sappiate sempre di contare su di me.”