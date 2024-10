Reggina, Toscano: ‘Bello giocare queste gare. Assenza importante in difesa’

Con l’anticipo al sabato del derby tra Reggina e Catanzaro, diventa il venerdi il giorno di incontro tra il mister Toscano e la stampa. Presentazione di un incontro delicato che vede le due compagini appaiate al terzo posto con 16 punti: “E’ bello che ci siano queste partite. Si affrontano due squadre di grande valore che esprimono un buon calcio e stanno facendo numeri importanti.

L’aspetto mentale è fondamentale. Bisogna arrivarci determinati, convinti e noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi. A Pagani abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione e non era semplice su un campo come quello, nella seconda parte c’è stato un calo, invece dobbiamo capire che possiamo fare male fino all’ultimo secondo di ogni match.

La Reggina ha una identità e da quella non si può prescindere. Manteniamo sempre lo stesso atteggiamento chiunque scenda in campo. Le scelte dell’undici iniziale vengono dettate dalla settimana di lavoro e dalle caratteristiche che ha la partita che andiamo ad affrontare. Purtroppo per la sfida con il Catanzaro non ci sarà ancora Bertoncini.

