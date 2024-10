Reggina-Catanzaro: siamo già oltre gli 11.000 spettatori. Il dato ultimo ufficiale

Prosegue senza soste la prevendita per l’attesa sfida tra la Reggina ed il Catanzaro. Si sta per concludere la mattinata di venerdi ed i vari punti sono stati presi letteralmente d’assalto. L’ultimo dato di qualche minuto addietro fa registrare 5200 tagliandi venduti per i tifosi amaranto, oltre ovviamente i 5001 abbonati e 950 quelli acquistati dai tifosi del Catanzaro.

Con un giorno e mezzo ancora a disposizione è facilmente ipotizzabile che si possa anche superare quota 15.000.