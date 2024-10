Reggina, Bellomo: ‘Non è stata una settimana come le altre. Sogno la serie A’

Reggina-Catanzaro, in città non si parla di altro, come anche all’interno delle varie trasmissioni calcistiche. A maggior ragione all’interno di “Vai Reggina” in onda sui canali social della società amaranto con ospite Nicola Bellomo. Questi alcuni dei suoi passaggi: “Non è stata una settimana come le altre, è un derby contro una squadra forte e siamo pronti ad affrontarla.

Giochiamo nel girone più tosto dei tre, una vera B2. Campionato difficilissimo, ma con il nostro gruppo è giusto puntare al vertice. Per quello che riguardo il percorso fin qui effettuato, resta il rammarico soprattutto per l’ultima gara a Pagani, per quanto prodotto e per il risultato finale, ma vedrete che alla fine quel punto tornerà utile.

Lo scorso anno con il Catanzaro è stato brutto, soprattutto il ricordo di quel primo tempo con quattro gol presi e altri che potevano essere subiti. Nel secondo molto meglio e per poco non siamo riusciti a completare una clamorosa rimonta.

Questo è un bel gruppo, compatto, unito. Mister Toscano è un martello, lo avevo già detto in altre circostanze, sempre sul pezzo ed a noi giocatori ci aiuta tantissimo.

La Reggina come piazza, come blasone è stata sempre da serie A. Quando ero più piccolo e guardavo le partite della squadra amaranto in A vedevo sugli spalti tantissima gente. Ripetersi in serie C è qualcosa di incredibile.

Il mio sogno è tornare nuovamente a giocare in serie A vincendo qui. L’ho toccata, ci ho giocato per poco tempo e per una serie di motivi l’ho persa. Secondo me il massimo campionato di adesso ti offre più possibilità, si è aperto di più ai giovani, ai miei tempi non era così.

Rinnovo? Ho dato la mia disponibilità, ma le cose si fanno in due, c’è stato già un contatto tra la società ed il mio procuratore. Spero possa accadere”.

Leggi anche

Leggi anche