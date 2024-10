Reggina-Catanzaro: per Toscano una partita come le altre… o forse no

Ne ha vissute tante di queste gare da giocatore prima e da allenatore dopo. Per mister Toscano Reggina-Catanzaro, secondo quanto dichiarato nel post gara con la Paganese, è una gara come le altre, diversa solamente per i tifosi. Lui che è cresciuto nel settore giovanile della Reggina e proprio dagli amaranto è stato ceduto in prestito ai giallorossi nella stagione 1991-92.

Adesso siede sulla panchina che ha sempre sognato di occupare e sulla quale vuole conquistare qualcosa di importante. Ha il compito di trasmettere serenità ai propri calciatori e non caricare eccessivamente l’incontro, ma da allenatore, tifoso e per la classifica, in cuor suo, sa benissimo quanto sia importante riuscire a conquistare i tre punti.

Domani con il consueto appuntamento con la stampa, presenterà l’incontro:

“La Reggina comunica che venerdì 11 ottobre alle ore 12.00 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano”.

