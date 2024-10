Reggina-Catanzaro, ci vogliono essere tutti. Il dato dei biglietti venduti

L’importanza che la gara assume ai fini della classifica, il fascino del sabato sera, il derby con il Catanzaro, l’entusiasmo ritrovato. I motivi sono tantissimi per essere presenti al Granillo in occasione della partita che si gioca tra la Reggina e la compagine giallorossa.

E le risposte sono immediate per quello che riguarda le due tifoserie. A Catanzaro l’obbligo della Fidelity Card non è visto come un limite tenuto conto delle numerose richieste di acquisto, a Reggio Calabria c’è stato un vero e proprio assalto a tutti i punti vendita per l’acquisizione del tagliando a due giorni dalla sfida.

Il dato non è ufficiale, ma sono circa 3000 i biglietti fino al momento staccati con tutto il pomeriggio di oggi a disposizione e le intere giornate di venerdi e sabato. Questo fa pensare che si può davvero arrivare ad oltre 15.000 spettatori presenti sugli spalti, considerati i 5001 abbonati.

Leggi anche

Leggi anche