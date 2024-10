Reggina-Catanzaro, c’è l’assalto ai botteghini. Settore ospiti sarà gremito

Per la sfida di sabato sera contro la Reggina, in tanti vogliono essere i tifosi del Catanzaro presenti al Granillo. 1122 tagliandi messi a disposizione potrebbero non risultare sufficienti, lo si evince dalle consistenti file ai botteghini e soprattutto dalla richiesta avanzata per l’acquisto della Fidelity Card.

Per tale motivo a Catanzaro si è deciso di aprire i botteghini da questa mattina e rimarranno aperti fino alle 18 di stasera. A questo punto è quasi certo che il settore ospiti sarà gremito.

