Reggina, Iacopino: ‘Quanti ricordi. Il mio cuore batterà solo per gli amaranto’

Lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino, con una parentesi anche al Catanzaro, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Gazzetta del Sud, questi alcuni passaggi: “Sarà una gara vibrante e mi auguro anche spettacolare. Ho la sensazione che saranno decisivi gli attaccanti con la Reggina che dispone di Reginaldo, Bellomo, Denis e Corazza ed il Catanzaro di Bianchimano e Fishnaller, giocatori che nulla c’entrano con la categoria. La Reggina esprime forse il miglior calcio della categoria.

Differenze tra Toscano ed Auteri? Il primo cura maggiormente la fase difensiva, il secondo più integralista, auguro ad entrambi la promozione in serie B, ma sabato il mio cuore batterà solo per gli amaranto, questo non mi impedisce di fare i complimenti al Catanzaro dove ho tanti amici e ricordo di essere stato accolto bene da tutto l’ambiente.

Il derby che ricordo maggiormente è quel doppio confronto disputato a Firenze durante i moti. Reggina, Ternana, Catanzaro e Catania lotteranno per il successo finale, i conti si faranno tra febbraio e marzo.

Il pubblico reggino potrà fare la differenza, lo sostengo da sempre e d’altronde i numeri di questa stagione parlano chiaro: quattro successi su quattro al Granillo“.

