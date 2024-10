Reggina: con il Catanzaro un’assenza pesante certa e due possibili recuperi

A sorpresa mister Toscano lo ha schierato sin dal primo minuto sul campo della Paganese, in quel ruolo solitamente riservato a Sounas o Bellomo. Una prestazione maiuscola quella del giovane centrocampista, devastante come tutta la Reggina nella prima frazione ed impreziosita dall’assist che ha portato al gol il solito Corazza.

Poi il fisiologico calo nella ripresa come il resto della squadra, ma comunque un giocatore che troverà parecchio spazio in futuro per qualità e caratteristiche che al gruppo torneranno utilissime. Non sarà della sfida sabato sera, nel match importantissimo e delicato contro il Catanzaro e non si tratta di una scelta tecnica. Rigoberto Rivas sarà impegnato con l’Honduras, avendo ricevuto la convocazione dalla sua nazionale e per gli amaranto la perdita è pesante.

Nel frattempo si registrano i recuperi di Bertoncini e Doumbia pronti ad aggregarsi al resto del gruppo, mentre si attendono notizie su Garufo.

