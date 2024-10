Reggina, il DG Gianni sulla società, la squadra, Toscano, la Curva Nord, il Catanzaro

Sempre disponibile, sempre preciso e puntuale nelle risposte. Ospite di “Buongiorno Reggina” il Dg Andrea Gianni, ha risposto alle domande dei conduttori e dei tifosi su tantissimi argomenti, alcuni dei quali già pubblicati in altra pagina del nostro giornale: “La Reggina arriverà alla sfida di sabato con lo spirito giusto, la squadra è costruita per vivere e giocare questi confronti e con un allenatore che preparerà al meglio la sfida. Il tifoso vede nella gara contro il Catanzaro la partita dell’anno.

Oggi non guardo la classifica, guardo invece la conduzione societaria sul piano progettuale, la crescita generale e poi l’aspetto tecnico con la Reggina ancora imbattuta in un girone che dei tre è quello più difficile, con una maturità crescente con il trascorrere delle settimane. Ci siamo affidati ad un allenatore che sa come si conduce questo campionato e come si vince, stesso discorso per i calciatori.

La Reggina è la squadra di serie C più seguita in giro per il mondo e per noi è un onore.

Denis è un grande professionista e si è messo a disposizione del tecnico. E’ in pieno recupero dopo l’infortunio e presto lo vedremo al top. Guarna oltre ad essere un grande portiere è anche un grande uomo, utilissimo all’interno dello spogliatoio e poi vorrei dire che quando si prende gol o lo si fa, il demerito ed il merito è di tutti.

Ho avuto l’autorizzazione ad aprire una parte della Curva Nord in attesa del completamento dei lavori. Non con il Catanzaro, però vorremmo vedere al più presto quel settore riaperto per tutti i nostri giovani tifosi, gratuitamente. Dobbiamo da dirigenti, da persone perbene e soprattutto da papà far capire ai nostri figli quanto sia bello il calcio e partecipare alle partite della squadra della città. Lo vogliamo fare, le istituzioni sono d’accordo su questa idea e quindi spero che quella parte di settore più lontano da quello degli ospiti possa essere riaperto quanto prima.

La Reggina deve diventare il fiore all’occhiello non solo della Calabria, ma anche in Italia. Impongo delle regole ai ragazzi del nostro settore giovanile su comportamenti, atteggiamenti, nutrizione, scuola. Vigiliamo ovviamente anche sulla prima squadra.

Conosco il mondo del calcio da troppo tempo, ognuno ha le sue strategie di comunicazione. Io preferisco non mandare alcun messaggio, noi siamo la Reggina ed allora preferiamo parlare all’interno del nostro spogliatoio, con il tecnico, con i giocatori, non all’esterno. Non è la partita della vita, dico solo che se giochiamo come stiamo facendo non ci saranno problemi.

Non cambierei nessuno dei nostri giocatori con altri. Bertoncini ha ripreso a correre, stesso discorso per Doumbia, credo si possa essere al completo, ma abbiamo costruito due squadre e quindi a prescindere dagli infortuni tutti saranno all’altezza.

Il Catanzaro è un’ottima squadra, costruita bene ed allenata altrettanto bene, con il vantaggio di avere un gruppo che lavora insieme dallo scorso anno. Auteri lavora molto sulle corsie, si conosce bene il suo gioco ed i suoi meccanismi.

Le dichiarazioni di Bianchimano? Non sono legato a queste cose, mi auguro non segni ma ogni professionista può vivere il momento come meglio crede. Penso alla Reggina e penso solo a vincere”.

