Reggina, il DG Gianni: ‘Ci sono i soldi per il Granillo, attesa per il bando’

Ho fatto una riunione con i dirigenti del Comune. E’ stata stanziata una somma di circa 600mila euro da investire sul Granillo. Una parte dovrà essere utilizzata per la tiratura dei cavi, poi l’impianto elettrico e poi una serie di accorgimenti compresa la Curva Nord. La burocrazia rende le cose meno veloci rispetto a come vorremmo. Non è possibile che le panchine aggiuntive siano delle panche, gli spogliatoi vanno migliorati, ma al momento la Reggina non può intervenire direttamente non avendone la gestione. Spero al più presto in un bando.

Mi auguro che quando verrà pubblicato questo bando, vi siano le condizioni per partecipare. Sicuramente una gestione affidata alla Reggina sgraverebbe il Comune delle spese ordinarie. Il bando consentirà la gestione, lo stadio di proprietà è altra cosa con una procedura diversa, molto più complicata e con tempi molto più lunghi.

Il mio desiderio è quello di poter avere uno stadio efficiente, funzionale, pulito e con tutti i servizi necessari. Lo stadio è un bene di tutti e questo bisogna capirlo. Il tifoso ha il diritto, pagando il biglietto, di accedere all’interno di una struttura che funzioni e con tutti i servizi.

