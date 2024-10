Reggina, il DG Gianni: ‘Prevendita a breve, conferma sull’orario’

Due giorno dopo Paganese-Reggina ed in preparazione al derby di Calabria contro il Catanzaro, interviene a “Buongiorno Reggina” il Dg Andrea Gianni: “La Reggina arriverà alla sfida di sabato con lo spirito giusto, la squadra è costruita per vivere e giocare questi confronti e con un allenatore che preparerà al meglio la sfida. Il tifoso vede nella gara contro il Catanzaro la partita dell’anno.

Oggi non guardo la classifica, guardo invece la conduzione societaria sul piano progettuale, la crescita generale e poi l’aspetto tecnico con la Reggina ancora imbattuta in un girone che dei tre è quello più difficile, con una maturità crescente con il trascorrere delle settimane. Ci siamo affidati ad un allenatore che sa come si conduce questo campionato e come si vince, stesso discorso per i calciatori.

La Reggina è la squadra di serie C più seguita in giro per il mondo e per noi è un onore. A breve inizierà il lavoro del GOS per avere successivamente l’ok alla prevendita, l’orario è quello delle 20.45 e non credo ci saranno novità”.