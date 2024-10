Ex Reggina, Mazzarri: ‘Storico e indimenticabile l’anno dello “scudetto” amaranto

Come ogni giovedi appuntamento su Reggina Tv con la trasmissione “Vai Reggina” in onda sui canali social della società. Tra gli interventi quello telefonico dell’ex allenatore amaranto mister Walter Mazzarri: “Sto abbastanza bene, adesso c’è la sosta in serie A e quindi stress minore.

Sono stati tre anni fantastici, per esperienza, legame, affetto. Ho un ricordo ancora vivo perchè ogni anno ha avuto un suo perchè. Chiaro che l’ultimo anno, quello della “festa scudetto” è stato storico e scolpito nella mente di tutti. Si sono fatte tante cose, salvezza incredibile, record di punti in serie A, è stata una festa assoluta non solo per Reggio ma per la Calabria tutta.

Una escalation di emozioni che rimarrà nella storia, compreso quel 3-3 contro l’Empoli senza il quale la vittoria con il Milan non sarebbe servita. Ho saputo che da quest’anno è tornato tanto entusiasmo e questo la città lo merita. Reggio ha una passione ed un calore che in pochi posti di questa penisola si possono riscontrare.

Reggio è stata la svolta della mia carriera, quel tipo di impresa ti ha posto all’attenzione del calcio nazionale. tutti ci seguivano per la simpatia, per i risultati che stavamo facendo ed il sottoscritto ne ha senza dubbio beneficiato”.