Reggina: i dubbi di mister Toscano in alcuni reparti. La probabile formazione

I due tecnici attenderanno fino alla fine per decidere l’undici iniziale oppure hanno le idee già chiare? Mister Toscano in conferenza stampa ha dichiarato che le scelte dipenderanno da come si è lavorato in settimana ed in base alle caratteristiche degli avversari. Probabilmente se la sarebbe voluta giocare con la piena disponibilità anche di Bertoncini per contrastare i centimetri di Bianchimano, fermo restando che le alternative sono più che valide, visto il comportamento delle ultime tre giornate di Blondett e la qualità di Gasparetto.

Ci saranno ulteriori novità nello schieramento anti Catanzaro che scenderà in campo sin dal primo minuto? Qualcuno come Bianchi sembra avere necessità di rifiatare, mentre sulla corsia esterna Rubin potrebbe prendere il posto di Bresciani. Questa la formazione probabile:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, De Francesco, De Rose, Sounas (Bellomo), Rubin (Bresciani); Reginaldo, Corazza. All. Toscano