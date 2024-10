Reggina-Catanzaro: ufficiale l’ultimo dato della giornata. La grafica dei settori sold out

Si chiude anche la giornata di venerdi, quella che segna la vigilia dell’incontro tra la Reggina ed il Catanzaro. In città non si parla di altro, in tanti il biglietto lo hanno già acquistato, molti altri saranno presenti ai botteghini domani per farlo. Difficile prevedere quanti saranno i tifosi della Reggina presenti al Granillo, ma l’andamento lascia pensare che si potrebbe andare oltre i 15.000 spettatori tra amaranto e giallorossi.

Intanto la società pubblica l’ultimo dato della giornata con il settore ospiti che segna quello definitivo:

“Sono 7.250 i tagliandi emessi per la gara tra Reggina e Catanzaro. Saranno 929 i tifosi ospiti (dato definitivo)”.

