Lettera aperta di Gigi Miseferi alla società amaranto: ‘Liberatela. La Reggina non si umilia, si rispetta’

La manifestazione in piazza del tifo organizzato, lo sfogo durissimo e molto pesante di Carminello e adesso la lettera aperta del noto attore reggino Gigi Miseferi, grandissimo tifoso da sempre della Reggina: “Ed io che pensavo di rilassarmi, staccando un pò la spina, prima di ripartire con il Tour Estivo. E invece eccoci qui ad “avvelenarci”! E vabbè, cominciamo. Allora…

Alla cortese attenzione della Società Reggina 1914:

Gent.ma Società, nonostante gli anni che avanzano, quelli della “Generazione X”, (io sono del ’66) ricordiamo ancora un breve assunto che ci veniva ripetuto dai nostri Genitori, quando eravamo ragazzini e che recita così: “La prima si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona!”. Eh sì, proprio così! Perché, vedete, per mia natura, nella mia vita ho sempre offerto una “seconda possibilità” a chiunque, sia nella sfera personale che professionale, senza snobbare nessuno, perché mi è stato insegnato che “Una Mulattiera oggi, potrebbe diventare un’Autostrada domani”. Però se alla prima, segue una seconda possibilità sciupata, allora c’è qualcosa che va riconsiderato.

E lì torna prepotentemente l’assunto di cui sopra. Nel vostro caso, due anni fa, agli albori della vostra gestione, avevate “garantito” che quel Patrimonio/Fenomeno Sportivo e Sociale, la “Reggina” avrebbe vinto subito il campionato e che sarebbe tornata tra i professionisti in un lampo. Ma sta di fatto che siamo ancora tra i “Dilettanti”! Io, con le fette di prosciutto sugli occhi da innamorato dell’Amaranto, vi ho dato fiducia per la seconda volta, anche pubblicamente, attraverso delle interviste. Ma adesso, dopo tre anni in questa Categoria, non più! E sono doppiamente deluso perché in un’era tecnologica così avanzata, non era questo che immaginavo, quando pensavo che avrei visto la mia Reggina…in “3D”!

Ma davvero pensate che NOI Popolo Amaranto possiamo continuare a restare passivi e guardare? Ma proprio non lo capite che per NOI Tifosi è assolutamente deprimente pensare che già a luglio dobbiamo ammettere, anche con notevole imbarazzo, che la NOSTRA Reggina, sarà costretta a veder scappare ed inseguire squadre come Scafatese e Nissa, con tutto il dovuto rispetto per i Territori che rappresentano? NOI, che in Serie A abbiamo battuto Juventus, Inter, Milan. NOI che abbiamo portato il Granillo e un’intera città a far sognare l’Italia! Ed oggi invece siamo completamente incatenati ad un esasperante immobilismo. Spettatori di un “mercatino” che passa davanti agli occhi senza che la nostra Reggina sia protagonista! E che dire dell’amaro sapore della beffa, nel leggere che alcuni nostri Calciatori della passata stagione fanno un “salto e vanno a giocare in Serie B o C”? E io devo sopportare di leggere che spiccano “il salto dalla Reggina per andare in B o C”? Quando dalle fila Amaranto spiccavano il volo dei Ragazzi per diventare Campioni del Mondo? ? No, dai, mi tocca anche scomodare Orazio, che nelle sue Satire scriveva “Est modus in rebus” e cioè “Cè una misura in tutte le cose”!.

E qui a Reggio, ormai la misura è colma! Per cui, scusate l’incontinenza verbale ma mi scappa…una domanda: A quanto ammonta il “Riscatto” per liberare la Reggina? Ditecelo! Perché così sembra! Un riscatto da pagare per restituire dignità a una squadra che alla luce (si fa per dire, anzi al buio della notte fonda in cui vive) di ciò che si è visto fino ad ora…non è mai stata di passaggio in Serie D! Ergo, se non avete la forza economica o la volontà di riportare la Reggina dove merita, è ora che facciate un passo indietro se al terzo anno di gestione non siete in grado di costruire un organico capace di “divorare il campionato”. Forse non ci siamo capiti: La Reggina non si umilia. La Reggina si rispetta. DAI, SU, LIBERATE LA REGGINA. ADESSO, ORA! LIBERATELA E USCITE DAL CENTRO SPORTIVO. SIETE CIRCONDATI!”.