Reggina-Cavese, Cevoli: “Piedi per terra, non abbiamo fatto niente”

Vigilia di turno infrasettimanale per la Reggina, impegnata domani al Granillo contro la Cavese. Amaranto reduci dal miglior momento della stagione, grazie alle due vittorie consecutive contro Rieti e Sicula Leonzio.

“La Cavese è una squadra propositiva e aggressiva, costruita per fare bene con ottime individualità in attacco. Mister Modica è un allievo di Zeman, propone il 4-3-3, servirà attenzione e per questo bisogna tenere i piedi per terra dopo le ultime vittorie”, sottolinea Cevoli in conferenza stampa.

Il tecnico amaranto si sofferma su alcuni singoli: “Salandria è un giocatore importante con noi, ha tanta esperienza e quella non si compra da nessuna parte. Ungaro è stato tra i principali artefici delle ultime vittorie, è un ragazzo intelligente che può giocare in diversi ruoli. Tulissi sta bene, si è allenato ed è recuperato. Viola? E’ sulla strada giusta, sta recuperando da un problema serio”.

Gli ultimi risultati positivi ottenuti possono rappresentare la spinta emotiva per cercare il tris contro la Cavese: “Domani sarà un test importante per noi, il rischio è quello di sottovalutare alcune partite. Dal gol di Sandomenico contro il Rieti la squadra ha fatto bene, si respira un’aria diversa. La classifica? La guarderemo a fine stagione, adesso non ha importanza. Spero che i ragazzi abbiano capito che si deve lottare sempre fino alla fine, per questa ragione mi ha dato fastidio prendere gol all’ultimo secondo contro la Sicula, anche se credo ci fosse fallo su Seminara”.