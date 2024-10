Reggina-Cavese, Cevoli punta sui soliti, ma con due acciaccati pesanti

Due partite giocate nel mese di dicembre, altrettante sono state le vittorie. La Reggina cerca il tris questa sera nel match contro la Cavese per aumentare il proprio bottino in classifica, già sicura di ricevere i primi due punti di penalizzazione, con il deferimento arrivato nella giornata di ieri. Cevoli vorrà proseguire su quanto già fatto dagli uomini che attraverso una prestazione convincente ed i risultati, hanno ribaltato una situazione che stava per diventare complicata ed allora nonostante gli impegni ravvicinati, si punta sull’undici che oggi offre le maggiori garanzie, con due punti interrogativi determinati dalle non ottimali condizioni di Ungaro e Salandria, questa la probabile formazione:

REGGINA: Confente; Kirwan, Conson, Solini, Seminara; Marino, Zibert, Salandria (Navas), Ungaro (Tulissi), Tassi, Sandomenico. All. Cevoli