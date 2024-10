Reggina-Cavese, la voce di tifosi e dei giornalisti amaranto tra sconfitta e vicende societarie

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. C’è tanto dispiacere dopo la sonora sconfitta subita contro la Cavese. I tre goal subiti non vanno proprio giù, soprattutto per il modo in cui sono arrivate le prime due realizzazione dell’ex amaranto Sciamanna.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo): “Inizialmente una partita bella e piacevole, poi troppi errori da parte della Reggina sotto porta, anche sfortunata, difficilmente riesco a commentare una match del genere. Sicuramente arriveranno i punti di penalizzazione, Grassani va sicuramente pagato, se ci sono i soldi per coprire il pagamento bene, altrimenti non è esclusa la strada del fallimento”.

Antonio Spina (Approdonews): “La Reggina ha peccato di esperienza nel momento clou della gara, prima Solini e poi Conson hanno peccato di ingenuità e l’ex Sciamanna ci ha castigati. Si parla di un deferimento si aspetta la scadenza di giorno 15, speriamo di pagare quanto meno gli stipendi. Verrà sicuramente saldata la parcella richiesta dall’avvocato Grassani”.

Giovanni Cimino (Tuttoreggina.com): “Oggi era l’occasione giusta per puntare a qualcosa di meglio della salvezza, Dobbiamo affidarci a ciò che trapela dalla società, speriamo di mettere una pezza sulla questione contributi, questa vicenda potrebbe diventare un spada di Damocle sulla squadra. Speriamo che chi vuole bene alla città, in riferimento a Grassani, non faccia fallire la Reggina, sarebbe incoerente”.

Antonello Placanica (Forza Reggina):”Sulla partita c’è poco da dire, quando perdi 3 a 0 c’è poco da recriminare, l’unico appunto è di come sono passati in vantaggio. Per quanto riguarda le prossime scadenze non ci saranno particolari stravolgimenti da qui al 18 dicembre, ma neanche successivamente, credo andremo avanti con la stessa situazione societaria”.

Antonino Sergi (Tuttoreggina.com): “Un passo indietro rispetto alle due vittorie, il cambio affrettato e lo spostamento di Salandria a destra ha provocato uno vuoto a centrocampo. Speriamo si possano pagare gli stipendi altrimenti la penalizzazione raddoppierebbe, sarebbe un vero peccato per la Reggina”.

Giorgia Rieto (Onlinemagazine): “Questa sconfitta è clamorosa, è inammissibile che i giocatori commettano errori come la gestione della linea di difesa che mandava in fuori gioco. Secondo me giocando bene, la penalizzazione è secondaria, si supera anche per la questione Grassani non ci sarà alcun problema, non provocherà danni societari”.

Antonio Calafiore (Calabria Sport 24): “E’ stata una Reggina bella a metà, bene nel primo tempo, male nel secondo. Per quanto riguarda le scadenze degli emolumenti e dei vari contributi, credo la società non voglia più sbagliare ed in qualche modo riesca a risolvere tale grana”.

Francesco Laganà (Tifoso della Reggina): “Dopo due vittorie fa proprio male perdere così, con tre gol subiti, di cui due dall’ex della Reggina, Sciamanna. Cevoli deve immediatamente capire come lavorare, soprattutto sulla testa dei giocatori, che quando ci mettono impegno e si concentrano dimostrano buon calcio”.

Riccardo Zucco (Tifoso della Reggina): “Mi dispiace molto per il risultato. Ho visto un buon primo tempo, quando riusciamo a tenere compatti i reparti giochiamo bene, altrimenti diversi giocatori peccando di individualismo e non esprimono assolutamente un bel gioco, anzi immediatamente quando ciò avviene, subiamo gol. Sarà importante per Cevoli motivare nuovamente i suoi”.