Reggina, c’è un Ferrani da trattenere. Il giocatore si è espresso

Preciso e affidabile in campo, leader silenzioso fuori. Manuel Ferrani, in pochi mesi, s’è preso la Reggina, regalandole un’invidiabile solidità difensiva nel momento più complicato della stagione per il sodalizio dello Stretto. Arrivato dal Fano, di cui era capitano, il giocatore originario di Rimini ha inciso positivamente fin dall‘esordio di Matera, gara nella quale sfiorò più volte anche la gioia personale.

La situazione contrattuale del centrale classe ’87 sembrerebbe ideale per una riconferma, dal momento che basterebbe un semplice rinnovo per vederlo in maglia amaranto anche nella stagione 2018/2019. Il ragazzo, da parte sua, sarebbe ben felice di rimanere a Reggio Calabria.

Una sua conferma porrebbe le basi di ripartire da un’ottima intelaiatura, completata da Marino e Sciamanna, per la stagione ventura. Palla, adesso, alla Reggina ed al neo DS Taibi, già comunque attivo sul mercato. Lasciare andare un giocatore come Ferrani, comunque, sarebbe senz’altro un peccato…

