Reggina, cessione quote P&P: è silenzio. Oggi l’incontro con i soci di minoranza?

Reggina impegnata questa sera a Catanzaro per il recupero della quinta giornata di campionato, dopo la beffarda sconfitta di Catania. Nel frattempo si attendono notizie riguardo la manifestazione di interesse che, in questi giorni, secondo quanto stabilito dall’invito-comunicato da parte della società, dovrebbe prevedere l’incontro tra la P&P e gli interessati:

“A decorrere dalle ore 9,00 del 23 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 del 29 novembre 2018, previo appuntamento da concordarsi a mezzo pec, la P&P Sport Srl sarà disponibile ad incontrare, separatamente e presso la sede sociale della URBS Reggina 1914 Srl, coloro che avranno presentato una valida e concreta “Manifestazione” per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione (la “Proposta d’acquisto”).

Domani sera scadrebbero i termini e ad oggi nessuna conferma e nessuna smentita riguardo quel dato fornito dal Corriere dello Sport che ha scritto di sei partecipazioni. Secondo indiscrezioni, invece, a prescindere dal numero, vi sarebbero state già delle esclusioni su alcune manifestazioni da parte della P&P perché non ritenute valide e fino a ieri sera nessun appuntamento fissato per lo scambio di indicazioni utili a formulare la proposta di acquisto.

L’incontro con i soci di minoranza della Reggina 1914, invece, potrebbe avvenire nella giornata di oggi, ma anche in questo caso non vi sono notizie certe. Questo il passaggio successivo:

“A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d’acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all’eventuale accettazione della migliore Proposta d’acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate”.