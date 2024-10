Reggina, Cevoli: “Bravi e fortunati, primi 70 minuti brutti. Avrei fischiato anche io”

Le parole del tecnico amaranto dopo l’incredibile vittoria in rimonta contro il Rieti: “Non ci dobbiamo nascondere, i primi 70 minuti abbiamo fatto male, ci è andata di lusso. Poi con l’1-2 la gara si è ribaltata, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo. Ci siamo ripresi la fortuna persa in passato nelle gare perse nel finale. Negli ultimi 20 minuti ci siamo stati solo noi in campo, quella dei primi 70 invece non era la mia squadra, ho visto troppi errori. Dobbiamo fare tesoro di quanto accaduto oggi, perchè difficilmente saremo così fortunati. I ragazzi erano disuniti, ognuno giocava per conto suo, la prestazione è stata pessima fino al 70′. Ma la squadra è stata brava a reagire nel finale, dopo il gol di Sandomenico che ci ha dato coraggio. Sapevo che il Rieti era una squadra con gamba e fisicità, nel primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà. Su questa squadra ci sono state aspettative iniziali abbastanza alte, ma come dico dal primo giorno siamo giovani e un gruppo costruito da zero. Adesso è passato tanto tempo quindi bisogna crescere, se facciamo le cose come all’inizio possiamo perdere con tutti, al contrario il finale di gara ci ha detto che possiamo toglierci belle soddisfazioni. Fischi dei tifosi? Lo avrei fatto anche io, i primi 70 minuti ripeto sono stati brutti”.

fonte: antennafebea.