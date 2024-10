Reggina-Cevoli, ci siamo (quasi). Trattativa in via di definizione

La Reggina e Roberto Cevoli sono sempre più vicini. Gli incontri e le telefonate che, in queste ore, si stanno susseguendo fra le parti, Renate compreso, si stanno rivelando proficui. I tempi non saranno celeri come quelli auspicati ieri dal DS Taibi ma, salvo clamorosi eventi arrivati a questo punti, qualsivoglia colpo di scena dovrebbe esser scongiurato.

“Sono vent’anni che dico che mi piacerebbe tornare a Reggio Calabria – ha rivelato lo stesso Cevoli ai nostri microfoni in esclusiva – ma, anche per una questione di rispetto nei confronti del club del quale risulto esser ancora allenatore, bisogna aspettare ancora un pò”. Apparentemente, dunque, quello che separa il trainer originario di Rimini ed il sodalizio dello Stretto risulta essere solamente qualche ulteriore giorno d’attesa.

Prende ancor più forma, quindi, il nuovo progetto tecnico amaranto: dopo gli arrivi di Giusva Branca come DG e Massimo Taibi come DS, il prossimo tassello sarà rappresentato da un altro gradito ritorno. Quello, appunto, di Roberto Cevoli, sulla panchina – tanto desiderata – della Reggina.

M.O.