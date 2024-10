Reggina, Cevoli: “Squadra ha tanta qualità. Voglio Granillo pieno con il Catanzaro”

Le parole del tecnico amaranto dopo il pareggio ottenuto dalla Reggina sul campo del Monopoli.

“Partita molto maschia ed equilibrata, combattuta tra due buone squadre. Abbiamo lottato, sapevamo di dover soffrire ma la squadra ha rischiato poco, tranne la parata di Confente del primo tempo e il gol. Subito gol ancora su palla inattiva a favore, cambieremo qualcosa perchè non è possibile prendere gol da punizione a favore. Bravi a pareggiare subito, fosse passato qualche minuto potevamo andare in difficoltà. E’ un punto che ci dà continuità.

il tecnico ha poi proseguito:

L’intenzione era quella di attaccare il Monopoli alti e ci siamo riusciti, la fase difensiva è riuscita molto bene. Peccato per non essere riusciti a concretizzare le diverse occasioni avute. Mi aspetto un Granillo pieno in occasione del derby con il Catanzaro, sia per l’importanza della partita sia per la striscia di risultati positivi”.