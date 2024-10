Reggina, Taibi: “Ancora un colpo di mercato. Poi sfoltiremo la rosa”

Ultimi giorni di mercato, il direttore sportivo Massimo Taibi annuncia quello che salvo sorprese sarà l’ultimo colpo in ingresso della Reggina.

“Buona partita giocata dalla squadra su un campo difficile. Subito lo svantaggio, i ragazzi sono stati bravi a riprendere subito il Monopoli con l’ultimo arrivato Baclet. Mercato? Abbiamo modificato sensibilmente l’organico, acquistando giocatori di spessore. Adesso vedremo di chiudere il mercato con una ciliegina, un esterno di sinistra. Procopio? Si, speriamo possa firmare presto, poi ci concentreremo sulle uscite. Abbiamo 15 over in organico, con tutta probabilità uno dovrà uscire. La mia attenzione adesso va su come sfoltire la rosa”.