Reggina, Baclet: “Gol dedicato ai tifosi. Qui per vincere i play-off”

Appena arrivato, subito decisivo. Baclet riprende il Monopoli pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, le parole dell’attaccante francese in forza alla Reggina.

“Buonissima partita, un punto importante per noi in un campo difficile. Per il gol ringrazio Sandomenico che mi ha messo un bel cross. La mia scelta di venire a Reggio? Non è una piazza qualsiasi, dal passato recente in A e in B. Non ho avuto problemi a venire qua, il presidente ha fatto un pò di resistenza. Sono venuto qui per vincere i play-off, non ci nascondiamo. Ho trovato un gruppo disponibile, mi sono integrato subito. Voglio dare il meglio in allenamento, poi toccherà a Cevoli fare le scelte. Adesso arriva il derby con il Catanzaro, sappiamo quanto ci tengono i tifosi amaranto e a loro dedico il gol”.