Ex Reggina, Bianchimano e quel Ceravolo che gli porta benissimo. Che impatto!

Un minuto dopo la fine del match con il Monopoli, la Reggina ed i suoi tifosi hanno iniziato a spostare l’attenzione alla suggestiva sfida di domenica prossima contro il Catanzaro. Un derby che oggi assume un valore ed un sapore diverso, proprio per le condizioni con le quali le due squadre si presenteranno a questo confronto.

I giallorossi arrivano dalla vittoria contro la Casertana, inizialmente straripanti fino al 3-0, poi sofferenti grazie al ritorno dei falchetti che con un doppio Castaldo erano rientrati in partita. Ma c’è stato anche un doppio Bianchimano che si è presentato con due reti davanti al pubblico di casa, in quello stadio che già con la maglia della Reggina gli aveva portato bene con due gol in altrettante gare disputate. Il buon Andrea domenica sarà avversario della Reggina e sarà sfida con Baclet, anche lui in gol alla prima uscita con gli amaranto.