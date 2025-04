Reggio Primo Maggio, musica e spettacolo all’Arena dello Stretto: ospiti e programma

Tutto pronto per il Reggio Primo Maggio, il grande evento musicale che animerà Reggio Calabria in occasione della Festa dei Lavoratori. L’appuntamento è per il 1° maggio all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, nel cuore della città, con una giornata all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. L’ingresso sarà gratuito e l’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica e televisiva su Studio54Network e Telemia.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17:00, mentre la diretta radio-televisiva partirà dalle ore 15:00, regalando a tutti i presenti e agli ascoltatori un pomeriggio e una serata ricchi di emozioni.

Artisti e ospiti del Reggio Primo Maggio

Sul palco dell’Arena si alterneranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana e giovani talenti emergenti: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ron Moss, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra.

Leggi anche

Un mix di generazioni e stili musicali per una festa davvero unica, pensata per tutti coloro che vorranno celebrare il 1° maggio immersi nella magia della musica e del mare.

Un evento promosso con il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Reggio Primo Maggio è organizzato con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha fortemente voluto promuovere un momento di aggregazione e di festa per la città, sottolineando il valore della musica come strumento di unione, cultura e rinascita.

L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, con il suo suggestivo affaccio sul mare, sarà dunque il teatro naturale di un evento attesissimo, pronto a trasformarsi in una grande festa collettiva tra musica, ospiti, regali, ritmo e sorprese.