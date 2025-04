Reggio, festa del Primo Maggio. Versace: ‘Cresce il livello, sarà un gran concerto’

Sono le parole del vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace in riferimento al concerto del Primo Maggio previsto anche quest’anno presso l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, sul lungomare della città.

“Ci sono due o tre nomi importanti ma non li diciamo non perchè non siano stati chiusi ma perchè abbiamo il timore che possano chiudere anche con Roma. Possiamo al momento dire che si sta lavorando a un gran concerto con un memorial la mattina dell’uno maggio’.