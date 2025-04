Primo maggio a Reggio, Falcomatà: ‘Ritorna il concerto, presto sveleremo i nomi degli artisti’

Primo maggio a Reggio Calabria. In occasione della Festa dei lavoratori, anche quest’anno in riva allo Stretto si terrà il ‘concertone’ all’Arena ‘Ciccio Franco’. A confermare l’evento, ai nostri microfoni, il primo cittadino Giuseppe Falcomatà:

Sempre più eventi in città, è questa la missione dell’amministrazione che, dopo il giro ciclistico della Città Metropolitana e dopo la kermesse ‘Reggio Calabria Street Food Fest‘, è pronta a comunicare la scaletta del concerto del primo maggio. E il sindaco annuncia anche altri eventi in programma nel mese di maggio.

“Ci saranno altri eventi anche di carattere sportivo come il Criterium di ciclismo, l’Aspramarathon e l’apertura del campo di Ciccarello che insieme ad un palinsesto di iniziative culturali promosse e organizzate dalle nostre associazioni di promozione sociale e culturale consentiranno a chi ritorna in città o a chi ha scelto Reggio come destinazione per le vacanze pasquali di poter godere di tutte le iniziative che verranno realizzate in questo periodo’.