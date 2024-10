Reggina, Cevoli: ‘Tutti disponibili, ma attenti alla Vibonese. Il mio futuro…?’

"A Vibo per vincere, senza calcoli. Il pubblico? Non oso immaginare se dovessimo andare avanti..."

Incontro consueto tra il tecnico Cevoli ed i giornalisti, in presentazione del match che gli amaranto giocheranno in trasferta contro la Viterbese: “Sappiamo tutti che è una partita importantissima, prima di tutto perchè non hai più possibilità di recuperare se sbagli e poi perchè ci darebbe la possibilità di entrare nei play off.

Gara dai tanti significati, loro possono avere meno motivazioni di noi, ma a nessuno piace fare brutte figure e perdere in casa, è match molto delicato, senza dimenticare che a loro rimane una piccola opportunità di agganciare la griglia. Noi abbiamo grandissimo rispetto per la Vibonese.

Stiamo provando diverse soluzioni perchè abbiamo tutti disponibili, adesso si ragiona per mettere in campo la soluzione migliore per domani. Strambelli può fare tutti i ruoli da metà campo in su con grande qualità e questo ci consente di lavorare su più alternative tattiche oltre ad essere un grande vantaggio.

Baclet ha avuto un piccolo fastidio durante il riscaldamento della rifinitura, ma niente di preoccupante, domani sarà certamente convocato. Doumbia e Sandomenico ci torneranno utili sicuramente e sperando di andare ai play off punteremo a migliorare la condizione atletica di loro ma di tutti.

L’obiettivo è vincere, non sottovalutare la Vibonese e colgo l’occasione per fare i complimenti al tecnico ed alla squadra per il campionato che hanno fatto, noi giocheremo senza fare calcoli.

Sul pubblico reggino non ho mai avuto ne ho adesso, dubbi sulla partecipazione. Non mi sorprende che ci sia tanta gente anche a Vibo, non oso immaginare cosa possa essere il Granillo qualora ci fosse la possibilità di entrare nei play off e giocare in casa.

Di quello che è stato non voglio parlare, lo ripeto ancora una volta. Il futuro, compreso quello del sottoscritto, è legato a quello che si farà, ci manca ancora la ciliegina sulla torta e noi vogliamo giocarcela con tutte le nostre possibilità. Il futuro non dipende solo da me, la continuità nel lavoro è un grande vantaggio, questo è un dato oggettivo, i matrimoni si fanno in due. Per il momento concentriamoci sulle partite che mancano. Se si farà bene nei play off qualche dubbio alla proprietà può venire”.

Leggi anche