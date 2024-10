Calcio serie C – Può succedere di tutto. Reggina, intanto vinci a Vibo. Programma e classifica

L’attesa cammina di pari passo con la tensione. Solo 180 minuti per decidere il destino di molte squadre in questo finale avvincente del campionato di serie C. Tra le compagini ancora in corsa vi è la Reggina di mister Cevoli impegnata a Vibo e con l’attenzione in qualche modo rivolta anche a quello che succede sugli altri campi. Gli amaranto intanto dovranno puntare a fare risultato pieno, per le collocazioni finali in griglia play off, si deve aspettare l’ultima giornata. Il programma della giornata e la classifica:

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

Leggi anche

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V. Francavilla 49

Monopoli 47

Casertana 47

Cavese 46

Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 32

Bisceglie 26

Paganese 20

Leggi anche