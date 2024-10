Reggina: Bellomo e Strambelli, adesso tocca a voi

Prudenza, attenzione, ma anche la necessità di vincere. La Reggina sta preparando con grandissima concentrazione la sfida di domenica pomeriggio al Razza di Vibo e mister Cevoli insieme ai suoi ragazzi, non intende trascurare alcun particolare.

Non dovranno cambiare atteggiamento e mentalità, caratteristiche che in pochissimo tempo il tecnico è riuscito a trasferire ai suoi ragazzi per un finale di stagione che si preannuncia ad altissimo interesse.

E queste sono le partite in cui si chiede qualcosa in più ai giocatori esperti e di qualità. Conson e Gasparetto, hanno sempre mantenuto un rendimento costante e di livello, più altalenanti le prestazioni di Bellomo, Doumbia e Strambelli, molto al di sotto delle aspettative quelle di Baclet.

Bellomo e Strambelli sono gli elementi che possono anche con la singola giocata decidere un match. Entrambi dotati di tecnica sopra la media, in questa categoria possono fare la differenza ed in occasione dell’ultimo incontro casalingo, quello con la Casertana, hanno messo in evidenza gran parte del loro repertorio.

A Bellomo è stata riservata la standing ovation nel momento in cui ha lasciato il rettangolo di gioco, di Strambelli si è già detto della sua capacità a calarsi in diversi ruoli anche nel contesto della stessa partita. Oggi l’ex Potenza, nella nuova posizione che gli è stata assegnata da Cevoli, è più dentro il gioco e quindi maggiormente partecipe, a scapito, però, di quella che è la sua caratteristica migliore partendo da esterno e cioè la conclusione a rete. Ma non si può avere tutto.

