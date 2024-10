Reggina, ti giochi i play off. Il Razza quasi come fosse il Granillo

E’ iniziato il conto alla rovescia. Tra due giorni la Reggina scenderà in campo al Luigi Razza per giocarsi la partita che in quella stessa giornata, dirette concorrenti permettendo, può decidere l’accesso ai play off in maniera ufficiale.

Bellomo e soci fortemente sono fortemente motivati e sicuramente spinti dal proprio pubblico, perchè è vero che il match si disputerà in campo avverso, ma dai numeri che si stanno registrando, è come se si giocasse al Granillo, o quasi. Ovvio che la capienza dello stadio vibonese è parecchio limitata rispetto a quella che sarebbe potuta essere una vera e propria invasione, ma l’impatto sarà forte ed i colori che prevarranno amaranto.

