Calcio serie C – Tutto in due partite, anche per la Reggina. Il calendario e la classifica

Tutto in 180 minuti. Con la Juve Stabia certa della promozione in serie B ed il Trapani con la garanzia del secondo posto, tutto ancora da giocare per decidere posizioni definitive nella griglia play off ed anche in coda è battaglia con la Paganese che cercherà in ogni modo di evitare la retrocessione diretta. La Reggina punta alla vittoria contro la Vibonese ed attende notizie dagli altri campi, mentre per quello che riguarda la finale di Coppa Italia, il match di andata è stato a vantaggio del Monza.

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V. Francavilla 49

Monopoli 47

Casertana 47

Cavese 46

Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 32

Bisceglie 26

Paganese 20