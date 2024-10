Reggina, il presidente Gallo fissa la data di apertura dello store

La Reggina e lo store, ci siamo quasi. I tempi di realizzazione si sono allungati rispetto alle previsioni ed anche rispetto a quella idea del presidente Gallo, di volerlo inaugurare prima di Pasqua. un regalo che il massimo dirigente avrebbe voluto fare ai tifosi amaranto.

In occasione della partita interna contro la Casertana, Luca Gallo è arrivato in città come sempre con qualche giorno di anticipo ed ha sfruttato l’occasione per fare un sopralluogo presso lo store.

Ha dettato i tempi per la consegna dei lavori ed ha fissato anche la data dell’inaugurazione per il prossimo 4 maggio, esattamente il giorno prima della chiusura della stagione regolare che, però, non vedrà la Reggina protagonista all’interno del rettangolo di gioco, essendo la gara con il Matera già vinta, per l’esclusione dal campionato dei lucani.

