Reggina, il presidente Gallo acquisisce altre quote societarie. Il dettaglio

La Reggina comunica che il presidente Luca Gallo ha acquisito le quote societarie dei sigg. Luigi Simonetta pari a 3,47%, Francesco Martino 0,16%, Domenico Comandè 0,15%.

Con l’acquisizione delle quote sopra citate, il Presidente Luca Gallo detiene oggi il 97,42% della Reggina.

La società ringrazia Luigi Simonetta, Francesco Martino e Domenico Comandè per quanto fatto in questi anni per la causa amaranto.

