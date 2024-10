Reggina, Taibi: ‘Speriamo di non rimpiangere i quattro punti. Cevoli? L’ho voluto e rivoluto’

Ormai manca poco. la Reggina punta alla vittoria in quel di Vibo per chiudere i conti sperando che qualche buona notizia arrivi dagli altri campi. Soddisfazione in casa amaranto tra lo staff dirigenziale, il tecnico, la squadra, mentre fa il punto della situazione ai colleghi di Gazzetta del Sud il DS Massimo Taibi: “Siamo ad un passo dall’obiettivo ma non dobbiamo cullarci.

Manca l’ultimo passo e la vittoria della Cavese a Monopoli ha complicato un pò i nostri piani, sarebbe stato meglio un pareggio. Senza penalizzazione saremmo sesti, questo gruppo ha conquistato 50 punti sul campo e speriamo di non rimpiangerli, comunque sono fiducioso.

Che bella l’atmosfera al Granillo, ho vissuto quella di vent’anni fa, mi sono venuti i brividi. Speriamo di giocare ancora in casa, significherebbe aver raggiunto i play off.

Rimpianti per l’esonero di Cevoli? Nessuno, Cevoli l’ho portato io ad agosto ed è un allenatore che stimo visto che ho deciso di richiamarlo. Anche Drago è un buon tecnico.

Siamo già in programmazione per la prossima stagione, nel calcio non si improvvisa nulla. Con il nuovo DG ci siamo conosciuti da poco, è una persona preparata e sono contento che sia arrivato, lavoreremo a stretto contatto anche se le decisioni tecniche saranno mie. Mi aiuterà nelle trattative che porteremo avanti e ci confronteremo spesso, Andrea dovrà fare un gran lavoro per strutturare la società”.

