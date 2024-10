Calcio – Reggina, devi vincere a Vibo e sperare che non si verifichi una possibilità

Lotta avvincente quella per i posti restanti in zona play off. Le due gare in calendario e la classifica

Sono state soprattutto le due vittorie della Cavese a rendere più complicato il cammino della Reggina verso i play off. Gli amaranto, senza fare troppi calcoli, intanto devono puntare a fare bottino pieno contro la Vibonese e poi dare un’occhiata ai risultati delle altre, sperando che nelle ultime due gare qualcuna delle dirette concorrenti non faccia l’en plain. Perchè in caso di vittoria a Vibo, solo una possibilità esiste che la Reggina non faccia i play off, quella che le dirette concorrenti vincano le due partite restanti. (La Viterbese ne dovrà giocare ancora tre, con il recupero di Catanzaro)

37ª GIORNATA (28 aprile 2019)

Casertana-Potenza

Cavese-Catania

Matera-Juve Stabia

Rieti-Monopoli

Siracusa-Catanzaro

Trapani-Paganese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Vibonese-Reggina

Viterbese-Rende

riposa: Sicula Leonzio

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V. Francavilla 49

Monopoli 47

Casertana 47

Cavese 46

Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 36

Bisceglie 26

Paganese 20

Matera escluso