Calcio – Un ex amaranto ed un reggino regalano la B alla Juve Stabia

Trentasei anni ed ancora decisivo. Adriano Mezavilla ha segnato il gol della vittoria contro la Vibonese, la rete che ha consentito alla Juve Stabia di guadagnare in anticipo l’accesso diretto alla serie B. Il giocatore che lo scorso anno ha indossato la maglia della Reggina senza molta fortuna, non particolarmente amato dal pubblico amaranto causa prestazioni non esaltanti, fuori dalle scelte tecniche per un periodo e poi reintegrato per un buon finale di stagione.

Tornato da svincolato nella squadra dove aveva ottenuto le più grandi soddisfazioni, probabilmente per un ambiente a lui congeniale, ha ritrovato spirito e prestazioni, tornando utilissimo al tecnico.

Quale tecnico? Il reggino Fabio Caserta, già protagonista lo scorso anno sempre sulla panchina della Juve Stabia ed ora capace di comandare la classifica dalla prima giornata di campionato, fino a regalare alle vespe una straordinaria promozione.

Fabio Caserta ed Adriano Mezavilla sono stati compagni di squadra proprio nella Juve Stabia per qualche anno.

Leggi anche