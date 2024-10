Reggina, contro la Vibonese con un volto “nuovo” in più

Una freccia in più al proprio arco, sperando che la stagione possa avere una coda play off

Senza fare calcoli e per non correre rischi, la Reggina si presenterà a Vibo con un solo obiettivo: vincere. La situazione di classifica mette in evidenza grande equilibrio, soprattutto in quella zona della griglia play off, dove diverse squadre sono impegnate per la conquista degli ultimi posti utili.

Tra queste la Reggina, oggi nuovamente al decimo posto, che dovrà difendere a denti stretti e senza possibilità di distrazioni. Per mister Cevoli un elemento in più in organico che nello scorso febbraio era stato messo fuori lista, causa mancanza di spazi nella casella over. E’ Giuseppe Ungaro, arrivato alla Reggina grazie proprio al tecnico amaranto che lo ha voluto dopo l’esperienza di Renate e sorprendentemente messo da parte, nonostante nel corso della sua esperienza in riva allo stretto, avesse dimostrato buona qualità.

Indimenticabile la sua realizzazione nella incredibile gara interna contro il Rieti, con la Reggina sotto di due gol e capace di una strepitosa rimonta, fino al gol a tempo quasi scaduto, proprio di Ungaro. Il giocatore, dopo la rescissione tra la società ed Alessio Viola, è stato reinserito in gruppo e si spera possa dare ancora il suo importate contributo.

