Vibonese-Reggina, ecco le informazioni utili ai tifosi amaranto

La Vibonese utilizza per la biglietteria il circuito elettronico GO2. Sarà possibile acquistare i biglietti nel settore ospiti (732 posti) al costo € 10 + prevendita, in tribuna coperta al costo di € 15 + diritti presso l’Edicola Tabacchi Messina a Vibo Valentia, € 15 se acquistati allo stadio il giorno della gara.

Per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio non ci sono limitazioni. La prevendita nel settore ospiti chiuderà il 27 aprile alle ore 19. Non è possibile acquistare il biglietto on line.

Prevendita

– SISAL MATCH POINT CATONA

Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)