Calcio – Finale Coppa Italia serie C, vince il Monza ma non è finita

Tutte le squadre che non hanno ancora la certezza di essere dentro la griglia play off nel girone C, tifavano e tifano ancora Viterbese, solo ed esclusivamente in riferimentoalla finale di Coppa Italia che la squadra laziale ha giocato nel match di andata contro il Monza. Non è andata come si sperava, nonostante l’illusorio vantaggio della compagine guidata da mister Calabro, passata in vantaggio dopo soli 14 minuti.

Ed invece il Monza si fa sotto e dopo poco la mezz’ora è riuscito a pareggiare i conti. Nella seconda parte del match decide a favore dei brianzoli un calcio di rigore che chiude l’incontro sul risultato di 2-1. Per l’assegnazione del trofeo, però, bisognerà aspettare la partita di ritorno che la Viterbese avrà la possibilità di giocare in casa il prossimo 8 maggio.

