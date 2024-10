Calcio – Vibonese-Reggina, si va verso il tutto esaurito

Vibonese versus Reggina in programma domenica 28 aprile alle ore 15:00 sarà verosimilmente una partita da “tutto esaurito”. Continua a gonfie vele la prevendita dei tagliandi che permetteranno alle due tifoserie di godersi lo spettacolo del derby made in Calabria a tinte “rossobluamaranto”.

Già volatilizzati i biglietti riservati al SETTORE OSPITI (Gradinata). Settecentotrentadue (732) tagliandi venduti in pochissime ore in riva allo Stretto. Situazione che, considerata la vendita libera senza limitazioni decisa dagli Organi preposti, ha spinto (e continua a spingere) diversi supporter amaranto a recarsi presso il punto prevendita di Vibo per acquistare i tagliandi in TRIBUNA. In virtù di tale condizione la US Vibonese Calcio invita i tifosi della Vibonese a non attendere, salvo casi eccezionali, il giorno della partita e/o gli ultimi minuti pre-gara per procurarsi il biglietto di ingresso in Tribuna e Curva evitando, altresì, lunghe code al botteghino.

fonte: usvibonese.com

