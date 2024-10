Reggina, Cevoli: “Vittoria di sofferenza. Al Granillo sei punti su sei”

Le parole del tecnico amaranto dopo la vittoria sulla Paganese: “Avevamo iniziato bene la gara, anche se con poca incisività davanti. Nella ripresa la squadra ha aumentato la pressione, con voglia e volontà è arrivato il gol che avremmo meritato prima, il portiere della Paganese si è superato in 2-3 circostanze. La classifica dei campani inganna, è una squadra che gioca a calcio. Sono tre punti importantissimi, ci fanno lavorare bene in ottica futura. Abbiamo reagito bene dopo la sconfitta di Rende. Le scelte di oggi? Ho pensato fosse la partita giusta per l’esordio di Viola dal 1′, con Tassi hanno fatto bene per 60 minuti prima della sostituzione. Alessio si sta impegnando per recuperare la migliore condizione allenandosi da solo. E’ stata una partita di sofferenza, l’avessimo sbloccata prima si sarebbe vista un’altra gara. Sandomenico? Sappiamo che è uno dei nostri punti di forza, anche oggi è andato vicino al gol in diverse circostanze. Confente non so se recupererà per la prossima gara, Licastro ha dimostrato però di poterlo sostituire nel migliore dei modi. Adesso due giorni di riposo e poi prepareremo la difficile trasferta di Catania, contro una delle maggiori candidate alla promozione in B. Il ritorno al Granillo? Qui abbiamo ottenuto due vittorie su due partite, è la testimonianza di quanto è importante poter giocare qui, davanti ai nostri tifosi”.

fonte: Antennafebea.it