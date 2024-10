Reggina, il Chisti Simu torna al S. Agata? Si può fare

di Michele Favano – “Sei tu”, la meravigliosa poesia fatta canzone scritta da Alfredo Auspici ha invaso e penetrato la città. Se ne parla ovunque, i social sono stracolmi di commenti, considerazioni, complimenti e manifestazioni di stima ed affetto. Ha colpito nel segno l’artista, d’altronde raccontare una storia che può identificarsi in ognuno di noi, non poteva non suscitare interesse e quindi fare tanto rumore.

Probabilmente neppure lo stesso Alfredo immaginava una simile reazione, oggi l’esagerata ondata di affetto lo imbarazza pure, lui che con il suo Chisti Simu insieme a Franco Polimeni, entra da venti anni nelle case dei reggini regalando spensieratezza e sorrisi, con questa straordinaria poesia è riuscito a trasmettere anche emozioni, ma di quelle forti.

Ma lo stesso Alfredo, forse, non pensava di arrivare dove, fino a qualche giorno addietro, nessuno immaginava, di fatto avviando involontariamente un percorso di disgelo che in tanti aspettano da tempo.

Il contenuto del suo brano ha toccato profondamente le emozioni di tutti, ovviamente anche quelle del massimo dirigente amaranto Mimmo Praticò, il quale ha inteso manifestarle attraverso uno scritto pubblicato sul sito ufficiale della società: “La Reggina saluta con tanto apprezzamento la poesia realizzata da Alfredo Auspici e ne sottolinea i valori in essa contenuti. A questi splendidi ricordi si deve ispirare l’impegno di tutti noi per la maglia amaranto affinché insieme ai suoi meravigliosi tifosi possa dare, oggi e nel prossimo futuro, lo spirito giusto per continuare insieme questa avventura senza fine. Ripartiamo da qua. Tutti assieme”.

Appunto, tutti assieme, come una volta. Esattamente come un anno addietro circa e per i venti anni precedenti, con il centro sportivo S. Agata palcoscenico di satira, ironia, passione. Un percorso che si interrompe i primi giorni di febbraio del 2017 e che si spera nei primi giorni di febbraio del 2018 possa ripartire. Senza neanche la necessità di tornare sui perché e sulle motivazioni che hanno portato a quella “interruzione” e senza dover fare dall’una e dall’altra parte passi indietro, ma piuttosto venendosi incontro.

La Reggina ha mosso un primo passo, tradotto con il pensiero del presidente Mimmo Praticò all’artista Alfredo Auspici il quale, sul proprio profilo facebook non ha esitato a rispondere e ringraziare: “Ringrazio tutta la gente che mi sta inondando di manifestazioni di affetto e stima. Un ringraziamento speciale alla Reggina e al presidente per l’apprezzamento pubblico che ho molto gradito.

S. Un piccolo passo per l’uomo un grande passo per l’umanità”.

Non resta che stringersi la mano e… ricominciare, perché “Uniti si vince”.