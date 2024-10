Reggina sesta, ma a due punti dalla vetta. Classifica e prossimo turno

Sfiorato il colpo esterno, gli amaranto si preparano per il derby con la Vibonese

Con il posticipo tra Bari e Reggina si è chiusa la quarta giornata di campionato. In virtù del pareggio venuto fuori al S. Nicola, il Catanzaro riesce a mantenere in piena solitudine il primato, ma nelle zone alte ci sono nove squadre racchiuse in tre punti.

CLASSIFICA

Catanzaro 10

Potenza 9

Catania 9

Ternana 9

Avellino 9

Reggina 8

Casertana 7

AZ Picerno 7

Bari 7

Viterbese 6

Monopoli 6

Paganese 5

Vibonese 4

Bisceglie 4

Francavilla 3

Teramo* 3

Cavese 2

Sicula Leonzio* 1

Rende 0

Rieti 0

*Una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Rende – Teramo

Monopoli – Catania

AZ Picerno – Casertana

Rieti – Potenza

Sicula Leonzio – Ternana

Viterbese – Catanzaro

Avellino – Bisceglie

Reggina – Vibonese

V. Francavilla – Bari

Cavese – Paganese

